Глава Минфина США спрогнозировала замедление инфляции в 2023 году

Джанет Йеллен рассказала о приоритетах Вашингтона по восстановлению экономики.

Глава американского министерства по финансам спрогнозировала существенное замедление инфляции в стране в 2023 году. Такое заявление на онлайн-дискуссии "Давосская повестка дня", организованной на базе Всемирного экономического форума. По данным специалиста, снижение уровня инфляции поможет властям Федеральной резервной системы запланировать рост базовой процентной ставки. Однако риски для национальной системы будут оставаться до того момента, пока пандемия ковида не завершится.

Профессиональные аналитики считают, что в следующем году инфляция существенно сократится. Наше восстановление будет сталкиваться со значительными рисками, пока мы не перейдем к более решительным действиям по преодолению пандемии. Джанет Йеллен, глава Минфина США

Еще одной грозой Минфин США назвал рост цен на товары и услуги. По словам Йеллен, речь идет об обоснованной политической проблеме. Однако рынок труда в стране она считает сильным. В 2022 году эксперты ждут роста экономики на 3,3%. Долгосрочный рост администрация президента стимулирует за счет ориентированности на предложение и упора на государственные инвестиции в сфере рабочей силы и развития инфраструктуры. Также США занимаются защитой окружающей среды.

Минфин США считает уместным финансовое давление на Россию.

Фото: Белый дом

