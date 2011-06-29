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Глава Минэнерго не видит проблемы в передаче АЭС Украины под управление США

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Крис Райт заметил, что такое решение не скажется на отправке военнослужащих в регион конфликта.

В американской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе не видят проблемы в возможной передаче атомной электростанции на Украине под управление Вашингтона. Соответствующее заявление сделал глава местного министерства по энергетике Крис Райт в эфире телеканала Fox News. Иностранный чиновник указал зрителям программы, что если объект перейдет под управление Вашингтона, то для реализации данной задачи стране не придется отправлять туда своих военнослужащих.

У нас в США огромный технический опыт для управления этими станциями… если для достижения этой цели будет полезным, чтобы США управляли атомными электростанциями на Украине — никаких проблем.

Крис Райт, глава Минэнерго США

Напомним, что лидер Белого дома написал в социальной сети Truth Social о том, что около часа разговаривал с главой киевского режима о сближении переговорных позиций России и Украины. По его словам, Владимир Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам.

В Минэнерго России рассказали о судьбе углеводородов в ближайшие 50 лет.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News

 

 

 

Теги: запорожская аэс, крис райт, минэнерго
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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