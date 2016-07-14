Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд прокомментировал роск рисков в сфере энергетики.

Глава министерства по энергетике Саудовской Аравии считает, что рынок нефти находится в состоянии шизофрении. Соответствующее заявление в рамках интервью для информационного агентства The Bloomberg сделал принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд в понедельник 22 августа. Он подчеркнул, что риск серьезных сбоев остается на высоком уровне.

Без достаточной ликвидности рынки не могут рационально отражать реалии физических основ и могут создавать ложное чувство безопасности во времена, когда резервные мощности сильно ограничены. Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, принц СА

Эксперт полагает, что бумажный и физический рынки становятся все более разобщенными, а глобальный энергетический рынок находится "в состоянии шизофрении". По словам Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауда, эта обстановка формирует из себя "рынок йо-йо", а также посылает миру ложные сигналы в те времена, когда требуется большая прозрачность и ясность, а также хорошее функционирование ради препятствия рискам, с которыми сталкиваются страны.

Болгария проведет переговоры с "Газпромом" о возобновлении поставок газа.

Фото и видео: www.bloomberg.com