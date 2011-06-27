Глава Минэнерго: США должны отказаться от российского урана

Дженнифер Грэнхолм считает, что следует ввести запрет на импорт любого топлива из РФ.

Глава американского министерства по энергетике считает, что Вашингтон должен отказаться от российского урана. Дженнифер Грэнхолм предложила администрации США направлять денежные средства по другим направлениям, а не платить Москве за уран и другие виды топлива. Соответствующей позицией чиновница поделилась в рамках заседания в профильном комитете по природным ресурсам в Сенате Конгресса. Законодатели спросили министра о том, введет ли президент запрет на импорт урана из РФ.

Я позволю президенту сделать это заявление, но я могу сказать, что это тот вопрос, по которому, как мне кажется, у нас есть много общего. Мы не должны отправлять деньги в Россию ради американской энергетики. Дженнифер Грэнхолм, министр по энергетике США

Минэнерго США в рамках межведомственного процесса в настоящее время создает полноценную стратегию в отношении урана. Вашингтон хочет быть уверенным в том, что страна способна сама обеспечивать свои ядерные реакторы топливом, в котором содержится низкообогащенный уран.

Reuters: США ав марте отказались от ввода санкций против урана из России.

Фото и видео: YouTube / The Union Herald