Глава Минэнерго: США должны отказаться от российского урана

Глава американского министерства по энергетике считает, что Вашингтон должен отказаться от российского урана. Дженнифер Грэнхолм предложила администрации США направлять денежные средства по другим направлениям, а не платить Москве за уран и другие виды топлива. Соответствующей позицией чиновница поделилась в рамках заседания в профильном комитете по природным ресурсам в Сенате Конгресса. Законодатели спросили министра о том, введет ли президент запрет на импорт урана из РФ.
Я позволю президенту сделать это заявление, но я могу сказать, что это тот вопрос, по которому, как мне кажется, у нас есть много общего. Мы не должны отправлять деньги в Россию ради американской энергетики.
Дженнифер Грэнхолм, министр по энергетике США
Минэнерго США в рамках межведомственного процесса в настоящее время создает полноценную стратегию в отношении урана. Вашингтон хочет быть уверенным в том, что страна способна сама обеспечивать свои ядерные реакторы топливом, в котором содержится низкообогащенный уран.
Reuters: США ав марте отказались от ввода санкций против урана из России.
Фото и видео: YouTube / The Union Herald
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