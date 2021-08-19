Глава Марий Эл объявил эвакуацию 300 жителей поселка Сосновый Бор

Евстифеев поручил оказать помощь эвакуированным жителям и отдыхающим санатория "Сосновый бор".

Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев объявил эвакуацию 300 жителей поселка Сосновый Бор из-за пожара в населенном пункте. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

В четверг, 19 августа, ГУ МЧС по региону сообщило о лесном пожаре на территории Куярского лесничества в Медведевском районе. Огонь распространился в сторону населенного пункта Сосновый Бор на расстоянии 3 км. Глава Республики поручил организовать питание и полное медицинское сопровождение россиян. Отдыхающие санатория с пониманием отнеслись к ситуации. По последним данным, эвакуировано 132 постояльца и 57 сотрудников санатория. Большинство из них отправились домой. Остальные 26 человек остановились в Центре военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард".

Также спасатели объявили, что огонь от лесного пожара в Сосновом Бору постепенно подходит к поселку Студенка.

Ранее мы сообщили, что на юго-востоке Франции вспыхнул крупный лесной пожар.

Видео: Telegram / РИА Новости