В тушении огня задействованы 750 человек, самолеты и вертолет.

На Юго-востоке Франции вспыхнул крупный лесной пожар. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел страны Жеральд Дарманен на своей странице в Twitter.

Отмечается, что огонь начал быстро распространяться в районе департамента Вар.

Крупный пожар распространяется по территории департамента Вар, чему способствуют сложившиеся метеоусловия. На месте находится префект департамента, я сам внимательно слежу за ситуацией. Жеральд Дарманен, глава МВД Франции

По данным агентства Франс Пресс, в тушении пожара были задействованы 750 человек, а также девять пожарных самолетов и вертолет. Из-за возможности распространения огня на населенные пункты было принято решение об эвакуации нескольких тысяч людей. Сообщается, что жертв в результате ЧС не выявлено. По последней информации, площадь пожара составляет более четырех тысяч га.

Предположительно, очаг возгорания образовался на стоянке автодороги А75, недалеко от города Гонфарон. На данный момент известно, что огонь уничтожил отель и кемпинг в коммуне Гримо.

Ранее в Курганской области при пожаре в частном доме погибли пять человек.

Видео: Twitter/SDIS83, Geetagurumurthy