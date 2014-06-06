Глава МВФ заявила, что мировая экономика характеризуется неопределенностью и фрагментацией

Кристалина Георгиева оценила состояние глобальной экономики.

Мировая экономическая система характеризуется высокой неопределенностью, также усиливается фрагментация, которая может привести к потенциальным убыткам в размере семи триллионов рублей для мирового ВВП. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарной сессии форум в Астане сделала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Она пояснила, что специалисты стараются не позволить нанести урон экономике, улучшить жизни граждан.

В момент неопределенности, когда мы все еще восстанавливаемся после пандемии [СOVID-19] <...>, в тот момент, когда растут показатели бедности и голода, мы все действуем совершенно немудрым образом, мы сейчас еще больше охлаждаем и так не очень горячую экономику... Кристалина Георгиева, глава МВФ

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Фото и видео: Astana international forum