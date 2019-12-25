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Глава МВД вручил награды полицейским, отличившимся в раскрытии убийства девочки в Тюмени
Сегодня, 12:29
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Глава МВД вручил награды полицейским, отличившимся в раскрытии убийства девочки в Тюмени

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Владимир Колокольцев похвалил сотрудников за проявленный профессионализм.

Глава МВД Владимир Колокольцев вручил ведомственные награды полицейским, отличившимся в раскрытии убийства восьмилетней девочки в Тюмени. Об этом журналистам рассказала официальный представитель правоохранительных органов Ирина Волк.

Генерал полиции РФ Владимир Колокольцев вручил ведомственные награды сотрудникам Главного управления уголовного розыска МВД России и их коллегам из Тюменской области, отличившимся в ходе работы по раскрытию резонансного особо тяжкого преступления.

Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ

Глава МВД во время торжественной церемонии объяснил, что представители закона смогли действовать в лучших традициях отечественной школы. Они показали навык досконально проверять все версии произошедшего и анализировать поступившие данные, использую современные технологии. Отличившихся полицейских Колокольцев назвал профессионалами, доказавшими свою компетентность. Сотрудников ведомства он привел в пример молодым специалистам.

Напомним, что в настоящее время преступник арестован по решению суда. Он ждет заседания по выбору ему наказания.

Фото: официальный сайт МВД РФ

Теги: владимир колокольцев, ирина волк, мвд, награды, тюмень
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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