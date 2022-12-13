Глава МВД Петербурга рассказал, куда он посоветовал пойти телефонным мошенникам

По словам генерал-лейтенант полиции, бороться с телефонными мошенниками довольно сложно, но в этом направлении ведётся серьёзная работа.

Начальник главного управления МВД по Петербургу и Лен области, генерал-лейтенант полиции Роман Плугин во время заседания ЗакСа рассказал об опыте общения с телефонными мошенниками.

Роман Плугин рассказал, что ему неоднократно звонили телефонные мошенники. В частности, звонили якобы от лица его сына (у Плугина три сына), который попал в аварию.

Я, уже понимая, с кем говорю, сказал: "Сынок, тебе нужно пойти вон в ту сторону". Правда, другими словами. Роман Плугин

По словам генерал-лейтенант полиции, бороться с телефонными мошенниками довольно сложно, но в этом направлении ведётся серьёзная работа.

В начале марта был задержан телефонный мошенник из Тольятти, обманувший петербургского пенсионера.

Фото: unsplash.com (NordWood Themes)