Глава МИД Венгрии предположил, что решение о потолке цен примут 19 декабря

Петер Сийярто рассказал о том, что страны еще не договорились об ограничениях по стоимости газа.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто предположил, что решение о потолке цен страны Евросоюза примут 19 декабря текущего года. Ранее чиновник отметил, что странам не удалось принять решение и согласовать показатели по лимиту стоимости на российский природный газ. В ходе брифинга с местными журналистами Петер Сийярто заметил, что говорит о возможном принятии постановления на следующей неделе "в лучшем случае".

Сейчас по наилучшему сценарию кажется, что, возможно, в понедельник, в ходе следующего заседания министров энергетики стран ЕС получится принять решение. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

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