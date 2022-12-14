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Глава МИД Венгрии предположил, что решение о потолке цен примут 19 декабря

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Петер Сийярто рассказал о том, что страны еще не договорились об ограничениях по стоимости газа.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто предположил, что решение о потолке цен страны Евросоюза примут 19 декабря текущего года. Ранее чиновник отметил, что странам не удалось принять решение и согласовать показатели по лимиту стоимости на российский природный газ. В ходе брифинга с местными журналистами Петер Сийярто заметил, что говорит о возможном принятии постановления на следующей неделе "в лучшем случае".

Сейчас по наилучшему сценарию кажется, что, возможно, в понедельник, в ходе следующего заседания министров энергетики стран ЕС получится принять решение.

Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Венгрия: Новак допустил изменение контрактов из-за потолка цен.

Фото и видео: Facebook / Szijjártó Péter (запрещенная на территории России социальная сеть, принадлежащая экстремистской и террористической компании)

 

 

Теги: венгрия, газ, петер сийярто, потолок цен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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