Глава МИД Украины назвал три сценария развития ситуации на Донбассе

Один из них – отказ Киева от контроля над регионом.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал три сценария развития ситуации на Донбассе. Один из них – отказ Киева от контроля над регионом. Это решение является частью минского соглашения, и министр считает его "несправедливым процессом". Об этом Пристайко заявил в эфире телеканала ICTV.

Согласно второму варианту, можно до бесконечности продолжать убийство украинских солдат, пока люди по ту сторону линии соприкосновения окончательно не возненавидят киевскую власть. Третий сценарий гласит – "никогда больше не возвращаться к этой части Украины".

При этом Пристайко не исключил возможность, что Украине придется обращаться за помощью к мировому сообществу и просить о проведении миссии по поддержке мира "на всей оккупированной территории".

Ранее мы писали, что Украина не хочет запускать транспорт в Крым.

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