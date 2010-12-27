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Глава МИД Украины назвал три сценария развития ситуации на Донбассе
Сегодня, 8:47
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Alena_Zinovieva

Глава МИД Украины назвал три сценария развития ситуации на Донбассе

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Один из них – отказ Киева от контроля над регионом.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал три сценария развития ситуации на Донбассе. Один из них – отказ Киева от контроля над регионом. Это решение является частью минского соглашения, и министр считает его "несправедливым процессом". Об этом Пристайко заявил в эфире телеканала ICTV.

Согласно второму варианту, можно до бесконечности продолжать убийство украинских солдат, пока люди по ту сторону линии соприкосновения окончательно не возненавидят киевскую власть. Третий сценарий гласит – "никогда больше не возвращаться к этой части Украины".

При этом Пристайко не исключил возможность, что Украине придется обращаться за помощью к мировому сообществу и просить о проведении миссии по поддержке мира "на всей оккупированной территории".

Ранее мы писали, что Украина не хочет запускать транспорт в Крым.

Фото: Википедия

Теги: вадим пристайко, донбасс, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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