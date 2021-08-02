Глава МИД Украины Кулеба пригрозил РФ "камнями с неба" из-за Крыма

Кулеба придерживается мнения, что возвращение Крыма Украине – это вопрос времени.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев дождется момента, чтобы "вернуть" Крым и пригрозил России "камнями с неба". Об этом она рассказал в интервью на YouTube-канале "Кисельные берега".

Кулеба придерживается мнения, что возвращение Крыма Украине – это вопрос времени.

Как писали во время аннексии, главное вернуться в Россию, а так хоть камни с неба, - пожалуйста, будут и камни с неба. Дмитрий Кулеба, глава МИД

Президент РФ Владимир Путин 18 марта 2014года подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России после проведения референдума.

МИД Украины: "Крымская платформа" изменит отношение мира к Крыму.

Видео: Youtube/Кисельные Берега