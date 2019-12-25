Яцек Чапутович покидает должность министра внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Польши подал в отставку. Об этом сообщило днем 20 августа внешнеполитическое ведомство страны. Чиновники уточнили, что после проведенных президентских выборов "самое время сменить главу польской дипломатии".

В четверг Яцек Чапутович подал в отставку с поста министра иностранных дел сообщение МИД Польши

Напомним, что в среду 19 августа появилась информация о том, что с должности министра здравоохранения уходит Лукаш Шумовский. Он подал заявление об увольнении по собственному желанию.

МИД Польши озвучил детали санкций ЕС против Белоруссии.