Глава МЧС России посетил пункт временного размещения в Орске

Глава МЧС России Александр Куренков посетил пункт временного размещения в Орске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Куренков пообщался с пострадавшими от паводка жителей города. Отмечается, что всего в Оренбургской области в пунктах временного размещения находятся более 500 человек, в том числе свыше 100 детей. На месте происшествия работают психологи ведомства.
Ранее мы сообщали, что глава МЧС России посетил пострадавшие от паводка районы Орска.
Видео: МЧС России
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