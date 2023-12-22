Глава МЧС России посетил пункт временного размещения в Орске

Он пообщался с пострадавшими от паводка жителей города.

Глава МЧС России Александр Куренков посетил пункт временного размещения в Орске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Куренков пообщался с пострадавшими от паводка жителей города. Отмечается, что всего в Оренбургской области в пунктах временного размещения находятся более 500 человек, в том числе свыше 100 детей. На месте происшествия работают психологи ведомства.

Ранее мы сообщали, что глава МЧС России посетил пострадавшие от паводка районы Орска.

Видео: МЧС России