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Глава МЧС России посетил пункт временного размещения в Орске

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Он пообщался с пострадавшими от паводка жителей города.

Глава МЧС России Александр Куренков посетил пункт временного размещения в Орске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Куренков пообщался с пострадавшими от паводка жителей города. Отмечается, что всего в Оренбургской области в пунктах временного размещения находятся более 500 человек, в том числе свыше 100 детей. На месте происшествия работают психологи ведомства.

Ранее мы сообщали, что глава МЧС России посетил пострадавшие от паводка районы Орска.

Видео: МЧС России

Теги: александр куренков, мчс россии, орск, пункт временного размещения
Категории: Лента новостей, Новости России,

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