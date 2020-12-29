Глава Крыма привился от коронавируса вакциной "Спутник"

Сергей Аксенов поблагодарил медиков, которые рискуют своим здоровьем во время пандемии.

Глава Крыма привился от коронавируса российской вакциной. Об этом Сергей Аксенов написал в собственном аккаунте в социальной сети Facebook. Чиновник отметил, что ему сделали прививку препаратом "Спутник V".

Сегодня привился вакциной Гам-КОВИД-Вак от коронавирусной инфекции совместно с коллегами. Вакцина безопасна и эффективна, что подтверждается и исследованиями, и на практике Сергей Аксенов, глава Крыма

Известно, что вакцинация прошла на территории поликлиники в Симферопольской городской больницы под номером семь. Чиновник призвал местное население последовать его примеру.

Роспотребнадзор обеспокоен смертями людей до 65 лет от COVID-19 в Крыму.

Фото: Facebook/Сергей Аксенов

