Глава Крыма привился от коронавируса вакциной "Спутник"

Глава Крыма привился от коронавируса российской вакциной. Об этом Сергей Аксенов написал в собственном аккаунте в социальной сети Facebook. Чиновник отметил, что ему сделали прививку препаратом "Спутник V".
Сегодня привился вакциной Гам-КОВИД-Вак от коронавирусной инфекции совместно с коллегами. Вакцина безопасна и эффективна, что подтверждается и исследованиями, и на практике
Сергей Аксенов, глава Крыма
Известно, что вакцинация прошла на территории поликлиники в Симферопольской городской больницы под номером семь. Чиновник призвал местное население последовать его примеру.
Роспотребнадзор обеспокоен смертями людей до 65 лет от COVID-19 в Крыму.
Фото: Facebook/Сергей Аксенов
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