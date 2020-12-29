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Глава Крыма привился от коронавируса вакциной "Спутник"
Сегодня, 12:19
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lesjasap

Глава Крыма привился от коронавируса вакциной "Спутник"

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Сергей Аксенов поблагодарил медиков, которые рискуют своим здоровьем во время пандемии.

Глава Крыма привился от коронавируса российской вакциной. Об этом Сергей Аксенов написал в собственном аккаунте в социальной сети Facebook. Чиновник отметил, что ему сделали прививку препаратом "Спутник V".

Сегодня привился вакциной Гам-КОВИД-Вак от коронавирусной инфекции совместно с коллегами. Вакцина безопасна и эффективна, что подтверждается и исследованиями, и на практике

Сергей Аксенов, глава Крыма

Известно, что вакцинация прошла на территории поликлиники в Симферопольской городской больницы под номером семь. Чиновник призвал местное население последовать его примеру.

Роспотребнадзор обеспокоен смертями людей до 65 лет от COVID-19 в Крыму.

Фото: Facebook/Сергей Аксенов
 

Теги: вакцина, крым, сергей аксенов, спутник v
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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