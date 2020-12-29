Аксенов призвал не ждать чудес с водоснабжением в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал не рассчитывать на чудеса в решении проблемы с водой в Крыму и продолжать выполнение ранее намеченных планов в этой отрасли.
В ожидании чудес жить не нужно и ждать этих чудес. Они могут не наступить, поэтому надо работать.
Сергей Аксенов, глава Крыма
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После воссоединения России и Крыма подача воды через Северо-Крымский канал была прекращена. В некоторых регионах Крыма вода подается по графику.
Ранее Аксёнов пообещал наказать ответственных за уборку снега в Крыму.
Видео: ВК/Сергей Аксенов
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