Аксенов призвал не ждать чудес с водоснабжением в Крыму

Он отметил, что нужно продолжать усиленно работать.

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал не рассчитывать на чудеса в решении проблемы с водой в Крыму и продолжать выполнение ранее намеченных планов в этой отрасли.

В ожидании чудес жить не нужно и ждать этих чудес. Они могут не наступить, поэтому надо работать. Сергей Аксенов, глава Крыма

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После воссоединения России и Крыма подача воды через Северо-Крымский канал была прекращена. В некоторых регионах Крыма вода подается по графику.

Ранее Аксёнов пообещал наказать ответственных за уборку снега в Крыму.

Видео: ВК/Сергей Аксенов