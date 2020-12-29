Аксёнов пообещал наказать ответственных за уборку снега в Крыму

Он заявил, что уборка снега в Симферополе была организована "архиплохо".

Глава Крымы Сергей Аксёнов пообещал наказать ответственных за уборку снега на полуострове. По его словам, в скором времени будут проведены проверки в отношении чиновников, которые ответственны за городское хозяйство.

Аксёнов считает, что чиновники не смогли наладить уборку городских улиц во время сильного снегопада в выходные.

Снег хорошо для сельхозников и так далее, но ситуация с уборкой дорог была. Сергей Аксёнов, глава Крыма

Он заявил, что уборка снега в Симферополе была организована "архиплохо". Особенно сложной ситуация была на трассе "Таврида", которая считается главной дорогой на полуострове. По его словам, ответственность за её расчистку несут федеральные органы, однако региональные чиновники, отметил чиновник, также должны были контролировать ситуацию. Глава региона подчеркнул, что властям пришлось поднимать технику МЧС, договариваться с министерством обороны.

Ранее мы писали, что в Крыму с 15 января снимут ограничения на работу общепита в ночное время.

Видео: ВК/Сергей Аксенов