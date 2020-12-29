В Крыму с 15 января снимут ограничения на работу общепита в ночное время. Об этом на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса рассказал глава региона Сергей Аксенов. Он напомнил, что местные власти вводили ограничения еще в декабре. С 20 декабря была запрещена работа заведений общественного питания, а по ночам их деятельность была ограничена.
С 15 января фудкорты работают, ограничения, связанные со временем работы общепита, снимаются, переходим в прежний режим
Сергей Аксенов, глава Крыма
Чиновник напомнил, что ограничения вводились на фоне сложной эпидемиологической обстановки в регионе, а также перед ожидаемым потоком туристов на новогодние праздники. В общей сложности на Новый год полуостров посетило около 240 тысяч путешественников.
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Фото: Pixabay.com
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