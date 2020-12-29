Наталья Пеньковская рассказала о статистике за прошедшую неделю.

Роспотребнадзор обеспокоен смертями людей до 65 лет от COVID-19 в Крыму. Об этом управляющая региональным отделением ведомства сообщила на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусу. Наталья Пеньковская рассказала коллегам, что за прошлую неделю на полуострове от инфекции скончалась почти треть пациентов младше 65 лет. При этом более четверти из них не имели сопутствующих заболеваний.

В структуре летальных исходов (за последнюю неделю) практически 28% - люди до 65 лет. Это очень неблагоприятный сегодня прогностический признак… И 26% из летальных исходов за последнюю неделю не имели сопутствующих патологий Наталья Пеньковская, глава Роспотребнадзора по Крыму

Напомним, что с начала распространения коронавирусной инфекции в Крыму заразились более 30 тысяч человек. Из них почти 24 тысячи пациентов выздоровели, а 662 - скончались.

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