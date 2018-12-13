Первый канал опроверг слухи об отсутствии нарушений в голосовании шоу "Голос. Дети"

Итоги проверки будут оглашены срок в конце месяца.

Пресс-служба Первого канала опровергла ранее опубликованную в СМИ информацию, что проверка голосования шоу "Голос" не выявила нарушения. Ранее об окончании проверки заявила компания "СМС-сервисы".

Представители канала напомнили, что указанная организация проходит в деле в качестве объекта проверка. Любая информация о завершении расследования считается недостоверной, пока ее не официально опубликуют на Первом канале или в Group-IB. Итоги проверки будут оглашены в конце месяца. При этом промежуточные результаты первого этапа будут обнародованы совсем скоро.

Напомним, после финала музыкального шоу "Голос. Дети" разгорелся скандал из-за результатов зрительского голосования. Дочь певицы Алсу и Абрамова Микелла получила 56% голосов и стала победительницей проекта. Однако почти сразу организаторам сообщили, что были замечены признаки аномального голосования.

Общественность возмутилась и заявила, что победа должна была достаться другому участнику – Максиму Ержану. "Первый канал" начал проверку итогов голосования. Для этих целей был привлечен официальный партнер Интерпола и Европола компания Group-IB.

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