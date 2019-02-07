Глава Гончаровского поселения рассказала об итогах работы за 2020 год

Большое внимание было уделено ЖКХ и благоустройству.

Глава МО "Гончаровское сельское поселение" Римма Вознюк рассказала об итогах работы за уходящий год. При формировании планов на год в Гончаровском поселении традиционно применяется программно-целевой метод. В 2020 году действует 8 муниципальных программ: В поселении развит институт старост. Реализуется региональная программа "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления". В 2020 году по инициативе жителей в п. Гончарово - Сиреневый проезд, у домов № 17 и 18 заасфальтированы дворовые проезды.

Проведен ремонт муниципальных гравийных дорог в поселках Гончарово (ул. Светлая), Овсово (ул. Братская), Черкасово (ул. Железнодорожная). Выполнен ремонт освещения улично-дорожной сети в поселках Гвардейское, Гончарово и Перово; произведена реконструкция двух трансформаторных подстанций в п. Вещево.

При содействии депутатов Законодательного Собрания Ленинградской области установлены 3 детские площадки: в поселках Вещево, Житково, Барышево. В рамках муниципальной программы благоустройства приобретена и установлена детская площадка в п. Гаврилово.

Гончаровское поселение участвует в программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ленинградской области 2019-2020 гг". В 2020 году проведены мероприятия по расселению аварийного жилфонда: предоставлено жилье одной семье.

Ранее мы сообщили о том, что в администрацию Выборгского района поступило 11 заявок на благоустройство территорий.

Фото: газета "Выборг"