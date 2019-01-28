Глава "Газпром-медиа" объяснил закрытие шоу "Дом-2" убыточностью

Отказаться от данного реалити-шоу было решением ТНТ.

Глава Газпром-Медиа Холдинга Александр Жаров объяснил закрытие реалити шоу "Дом-2". Об этом он рассказал в эфире "России 24".

По словам Жарова, предельно популярный проект "Дом 2" стал нерентабельным.

То есть, проект достаточно дорогой, и он начал приносит телеканалу убытки Александр Жаров.

Также глава Газпром-Медиа подчеркнул, что отказаться от данного реалити-шоу было решением ТНТ.

Ранее мы сообщали о том, что новую серию мультфильма о Чебурашке и крокодиле Гене покажут 31 декабря.

Фото: дом 2/вк