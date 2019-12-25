Аниматоров привлекут к административной ответственности.

В среду, 19 февраля, стало известно о том, что ГУ МВД разгонит аниматоров в центре Петербурга. Об этом сообщает глава ведомства по городу и Ленобласти Роман Плугин.

Напомним, что петербуржцы часто жалуются на то, что аниматоры предлагают сфотографироваться с ними, а потом требуют большие суммы за фото.

"Граждане переодеваются в кукольных персонажей веселых. Но на самом деле они невесело пристают к гражданам и предлагают сфотографироваться", —сказано в сообщении.

Глава ГУ МВД предложил привлекать аниматоров к административной ответственности.

Ранее мы сообщали о том, что на Русановской петербуржцы заметили танк.

Фото:instagram.com / maximka0808