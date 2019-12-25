В среду, 19 февраля, стало известно о том, что ГУ МВД разгонит аниматоров в центре Петербурга. Об этом сообщает глава ведомства по городу и Ленобласти Роман Плугин.
Напомним, что петербуржцы часто жалуются на то, что аниматоры предлагают сфотографироваться с ними, а потом требуют большие суммы за фото.
"Граждане переодеваются в кукольных персонажей веселых. Но на самом деле они невесело пристают к гражданам и предлагают сфотографироваться",
—сказано в сообщении.
Глава ГУ МВД предложил привлекать аниматоров к административной ответственности.
Ранее мы сообщали о том, что на Русановской петербуржцы заметили танк.
Фото:instagram.com / maximka0808
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