Глава ФРС: высокая инфляция в США может сохраняться, но не станет постоянной

Джером Пауэлл рассказал, когда ситуация с инфляцией в США стабилизируется.

Глава Федеральной резервной системы США заявил, что высокая инфляция в стране может сохраняться, но не станет постоянной. Такую позицию Джером Пауэлл обозначил законодателям во время слушаний в банковском комитете Сената Конгресса США. По мнению эксперта, сейчас для Вашингтона настало время для того, чтобы отказать от использования по отношению к высокой инфляции в термина "временная". Он считает, что подобная ситуация может затянуться.

Мы используем его для обозначения того, что она не оставит постоянного следа в форме более высокой инфляции. Я думаю, что, возможно, пора прекратить использовать это слово и попытаться более четко объяснить, что мы имеем в виду. Джером Пауэлл, глава ФРС

Напомним, что 30 ноября сенаторы задали гостю вопрос о том, насколько долго, по оценке ФРС, американская временная инфляция будет оставаться на таком высоком уровне. В ответ Пауэлл подчеркнул, что ФРС, употребляя термин "временная", имеет в виду не то, что обстановка быстро стабилизируется и инфляция упадет, а то, что в результата такая ситуация не скажется на сохранении более высоких показателей инфляции, но уже на постоянной основе.

Ранее Пауэлл говорил о том, что скачки в стоимости товаров в США в ближайшее время исчезнут. При этом уровень инфляции опустится до устойчивых показателей. По словам специалиста, рост в ценах отражают проблемы с поставками, а также резкое снижение цен прошлой весной в начале пандемии.

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