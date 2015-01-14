Джером Пауэлл объяснил причины агрессивной политики ФРС США.

Глава ФРС США не исключает рецессии в случае чрезмерного повышения базовой ставки. Соответствующее заявление сделал председатель Федеральной резервной системы, которая выполняется в стране функции Центробанка, Джером Пауэлл на слушаниях в профильном комитете Сената Конгресса. Чиновник не стал говорить об отсутствии возможности рецессивных процессов в США на фоне чрезмерного повышения базовой процентной ставки.

Это, конечно, возможно. Это не тот результат, к которому мы стремимся. Джером Пауэлл, глава ФРС

На прошлой неделе ФРС США повысила базовую процентную ставку сразу на 0,75 п. п., до 1,5-1,75%. Такое увеличение считается наиболее агрессивным со стороны регулятора, начиная с 1994 года. Джером Пауэлл уточнил, что руководство ждет того, что к концу 2022 года базовая процентная ставка достигнет 3-3,5%.

В ФРС США прогнозируют возвращение инфляции в стране на уровень 2% только через "пару лет".

Фото и видео: YouTube / CNBC Television