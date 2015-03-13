В ФРС США прогнозируют возвращение инфляции в стране на уровень 2% только через "пару лет"

Сейчас спрос в стране существенно отстает от предложения, заметила президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер.

Возвращение показателя инфляции в США на уровень в 2% может занять "пару лет". Об этом заявила президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер в интервью CBS.

Как отмечается, цены в стране начали расти темпами в 8,6%, что стало беспрецендентным показателем за послдение 40 лет. Кроме того, на этой неделе Федеральная резервная система приняла решение о поднятии ключевой ставки на 75 б.п. Последний раз такое решнеие принимали в 1994 году.

Нам нужно привести монетарную политику в соответствие, чтобы справиться с избыточным спросом, который стоит за давлением на цены... Необходимо также, чтобы предложение вернулось, был лучший баланс. Лоретта Местер, президент Федерального резервного банка Кливленда

Ранее глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что все страны могут свободно закупать российские продовольствие и удобрения.

Видео: YouTube / Face the Nation