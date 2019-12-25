Глава ФМБА: ситуация с коронавирусом остается сложной, не нужно быть самоуверенными

Скворцова оценила ситуацию с распространением ковида по РФ.

Глава Федерального медико-биологического агентства рассказала журналистам о том, что ситуация с коронавирусом остается сложной и динамически развивающейся. Она призвала коллег не быть самоуверенными в этом вопросе. Вероника Скворцова выступила на Восточном экономическом форуме.

Все ли мы держим под контролем, - нет, конечно. Нам не надо быть самоуверенными и глупыми. Наша задача - быть готовым к различным вызовам, в том плане, что нам надо быть быстро обучаемыми и подстраиваться под ситуацию. Вероника Сковрцова, глава ФМБА

В ФМБА рассказали об испытаниях препарата "Мир 19" от коронавируса.

Фото: Видео / internist.ru