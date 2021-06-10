Глава Евросовета: рано или поздно может потребоваться запрет на российские нефть и газ

Шарль Мишель рассказал о санкциях в отношении импорта угля из РФ.

Глава Европейского совета заявил о том, что рано или поздно может потребоваться запрет на поставки российских нефти и газа. Соответствующее заявление во время заседания сделал председатель Шарль Мишель. Он напомнил о том, что Еврокомиссия рекомендовала Евросоюзу ввести запрет на импорт угля из РФ. Дипломат полагает, что со временем аналогичная мера воздействия на Москву затронет и другие энергетические ресурсы.

Мы ужесточаем наши санкции, чтобы поддерживать максимальное давление на Кремль. Во время нашего последнего саммита ЕС мы приняли решение подготовить предложения по дополнительным санкциям. Шарль Мишель, глава Евросовета

Мишель напомнил коллегам о том, что пятый дополнительный пакет санкций включает в себя запрет на импорт угля. В ЕС видят необходимость недопущения обхода западных антироссийских рестрикций компаниями из РФ. В связи с этим Брюссель принимает расширения по ограничениям на финансовые операции для большего числа российских банков.

Еврокомиссия предложила ввести новые запреты на импорт из России.

Фото и видео: European Commission