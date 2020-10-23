Глава Еврокомиссии обсудит с Зеленским "потенциал единого рынка ЕС" для Украины

Она отправится в Киев сегодня, 14 сентября.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским "потенциал единого рынка ЕС" для страны. Об этом она заявила на сессии Европарламента в Страсбурге.

Фон дер Ляйен уточнила, что отправится в Киев сегодня, 14 сентября. Она обсудит вопрос единого рынка с украинским лидером, а также покажет ему, что собой представляет этот рынок и какой у него потенциал.

Ранее глава Еврокомиссии пообещала сохранить санкции против России.

Видео: European Commission