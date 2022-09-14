Глава Еврокомиссии пообещала сохранить санкции против России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала сохранить санкции против России. Об этом она заявила на сессии Европарламента в Страсбурге.
По словам фон дер Ляйен, для ЕС пришло время "проявить решимость, а не искать умиротворения". Она подчеркнула, что против России ввели мощнейшие санкции из тех, что знал мир.
Глава ЕК добавила, что финансовый сектор страны "находится на аппаратах жизнеобеспечения" из-за блокировки банков. Также она выразила убеждение, что российская промышленность "лежит в руинах".
Ранее мы сообщали, что Еврокомиссия предложит ввести предельную цену на российский газ.
Видео: European Commission
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все