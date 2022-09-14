Глава Еврокомиссии пообещала сохранить санкции против России

Она подчеркнула, что против России ввели мощнейшие санкции из тех, что знал мир.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала сохранить санкции против России. Об этом она заявила на сессии Европарламента в Страсбурге.

По словам фон дер Ляйен, для ЕС пришло время "проявить решимость, а не искать умиротворения". Она подчеркнула, что против России ввели мощнейшие санкции из тех, что знал мир.

Глава ЕК добавила, что финансовый сектор страны "находится на аппаратах жизнеобеспечения" из-за блокировки банков. Также она выразила убеждение, что российская промышленность "лежит в руинах".

Ранее мы сообщали, что Еврокомиссия предложит ввести предельную цену на российский газ.

Видео: European Commission