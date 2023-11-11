Глава Египта осудил политику коллективного наказания населения Газы

Абдель Фаттах ас-Сиси оценил действия Израиля на Ближнем Востоке.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси назвал неприемлемой политику коллективного наказания палестинского народа в секторе Газа. Два внеочередных саммита с участием лидеров стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) проводятся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Мероприятия направлены для координации общей позиции и принятия решений, способных прекратить военные действия на Ближнем Востоке и конкретно в палестинском анклаве.

Политика коллективного наказания населения Газы, включая убийства, блокаду и перемещение, является неприемлемой и должна быть прекращена. Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Египта

В результате массового ДТП в Египте погибло 32 человека.

Фото и видео: YouTube / سياسة لس