В результате массового ДТП в Египте погибло 32 человека. Об этом сообщили в службе безопасности провинции Бухейра, на территории которой произошел инцидент.
На 132-м км автотрассы, связывающей Каир с Александрией, у одной из машин произошла утечка масла, что привело к столкновению нескольких машин и возгоранию. В результате происшествия семь автомобилей полностью сгорели. Еще 60 человек получили ранения. На место происшествия прибыли не менее 20 машин скорой помощи. Прокуратура ведет расследование происшествия.
Ранее мы сообщали, что в ДТП в Тюменской области погибли три человека.
Видео: dailynewsegypt.com
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