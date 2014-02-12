Еще 60 человек получили ранения.

В результате массового ДТП в Египте погибло 32 человека. Об этом сообщили в службе безопасности провинции Бухейра, на территории которой произошел инцидент.

На 132-м км автотрассы, связывающей Каир с Александрией, у одной из машин произошла утечка масла, что привело к столкновению нескольких машин и возгоранию. В результате происшествия семь автомобилей полностью сгорели. Еще 60 человек получили ранения. На место происшествия прибыли не менее 20 машин скорой помощи. Прокуратура ведет расследование происшествия.

Ранее мы сообщали, что в ДТП в Тюменской области погибли три человека.

Видео: dailynewsegypt.com