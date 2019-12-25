Глава ЕК: необходимо закончить войну и обсудить вопрос членства Украины в ЕС

Урсула фон дер Ляйен хочет принять Киев в состав Евросоюза.

Глава ЕК заявила, что необходимо закончить войну и обсудить вопрос членства Украины в ЕС. Такое заявление на экстренном заседании Европейского парламента сделала руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она призвала коллег начать обсуждение следующих шагов по вопросу официальной заявки Киева на вступление в ЕС.

Сегодня Евросоюз и Украина ближе, чем когда-либо. Впереди еще длинный путь, мы должны закончить эту войну, и мы должны обсудить следующие шаги. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее говорил прессе, что в текущей повестке лидеров ЕС нет вопроса о принятии Украины в ЕС. Со вторника Владимир Зеленский обратился с просьбой о немедленном принятии страны в состав европейского сообщества.

Евросоюз оценил перспективу переговоров между Россией и Украиной.

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