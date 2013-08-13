Глава ДНР заявил о появлении в республике торгового флота

Денис Пушилин рассказал о работах по восстановлению электричества на объектах порта Мариуполя.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о появлении в республике торгового флота. В интервью журналисту Владимиру Соловьеву чиновник заметил, что морской порт города Мариуполь будет использоваться для транспортировки строительных материалов и техники, необходимой для восстановления городов ДНР.

До конца июня мы, уверен, справимся, в морском торговом порту появится и вода, и электроэнергия. Тогда порт уже заживет своей полноценной жизнью. Все, что разрушено, будет восстановлено. Нет ничего критического, что не подлежало бы восстановлению. Денис Пушилин, глава ДНР

Напомним, что в настоящее время погрузки в морском порту Мариуполя применяется плавучий кран, а не более экономичные аналоги. Для их эксплуатации требуется провести электричество. Сейчас рабочие ДНР занимаются восстановлением подачи ресурсов.Также власти региона намерены восстановить часть зерновых терминалов и элеваторов.

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Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live

