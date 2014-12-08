Глава ДНР Пушилин заявил, что около 350 жителей республики стали гражданами России

Политик отметил, что из-за пандемии получить паспорт России стало сложнее.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире YouTube канала "Соловьев Live" назвал число жителей государственного образования, которые имеют российское гражданство. По его словам, около 350 тыс. человек из 2,3 млн жителей уже стали гражданами России. Об этом сообщили на портале Lenta.ru.

Политик отметил, что из-за пандемии получить паспорт России стало сложнее, поскольку замедлился процесс оформления документов.

Кроме того, Пушилин попросил Зеленского начать переговоры по поводу "соседства". Однако глава ДНР считает, что США не дадут ему этого сделать.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Пушилин сообщил о введении обязательного наличия гражданства ДНР для госслужащих.

Видео: Youtube/Соловьёв LIVE