Пушилин сообщил о введении обязательного наличия гражданства ДНР для госслужащих

В ДНР ведут для чиновников новое требование.

Глава ДНР сообщил о введении обязательного наличия гражданства ДНР для государственных служащих. Такое заявление местным СМИ сделал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.В следующем году обязательным условием для чиновников станет паспортизация. На данный момент выдано уже свыше 824 тысяч паспортов гражданина ДНР.

В течение 2022 года мы будем принимать решение касательно того, что наличие гражданства ДНР является обязательным условием занятия должности в чиновничьем аппарате или на госслужбе. Денис Пушилин, глава ДНР

Напомним, что в мае 2014 года в Луганской и Донецкой народных республиках, а также на территориях, подконтрольных киевским силовикам, состоялся референдум по вопросу самоопределения ЛНР и ДНР. В ЛНР явка избирателей составила 81%, в ДНР - 75%.

В ДНР следят за перемещениями беспилотников Bayraktar, используемых ВС Украины.

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