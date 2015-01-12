Глава ДНР Пушилин пообещал продолжить ускорение наступательной операции в Донбассе

По словам Пушилина, в обязанности сил ДНР входит отогнать как можно дальше все системы залпового огня и артиллерию. Они не должны доставать до населенных пунктов.

Лидер ДНР Денис Пушилин рассказал о том, что наступательная операция на Украине будет ускорена. Об этом он заявил в понедельник на месте обстрела Донецка "Точкой-У".

Власти ДНР подсчитали, что в результате ракетного удара погибли 20 человек. Ещё 26 мирных жителей попали в больницу, в том числе один ребенок. По словам Пушилина, в обязанности сил ДНР входит отогнать как можно дальше все системы залпового огня и артиллерию. Они не должны доставать до населенных пунктов.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о старте военной операции на Украине. Он заявил, что Россия должна встать на "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима". Путин подчеркнул, что Москва не собирается оккупировать Украину. Российская сторона хочет провести "денацификацию и демилитаризацию" на территории Украины.

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