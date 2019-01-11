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Глава ЦРУ выразил обеспокоенность возможностью оборонного партнерства РФ и Ирана

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Уильям Бернс рассказал об угрозе военного сотрудничества России и Ирана не только на Украине, но и на Ближнем Востоке.

Глава ЦРУ (Центрального разведывательного управления) выразил обеспокоенность возможностью оборонного партнерства между Россией и Ираном. Об этом Уильям Бернс рассказал местным журналистам с телеканала PBS. Специалист пояснил, что волнуется, что контакты по поставкам беспилотников для применения их на специальной военной операции между странами перерастет в полномасштабное сотрудничество. Эксперт пояснил, что данные партнерские отношения уже имеют определенное воздействие на поле боя на территории Украины. Далее это может перекинуться также на Ближний Восток.

В достаточной степени обеспокоены. Исторически между Россией и Ираном есть много недоверия, но они нужны друг другу в данный момент. И то, что сейчас начинает возникать - это по меньшей мере первоначальный этап.

Уильям Бернс, глава ЦРУ

Директор ЦРУ Бернс: TikTok представляет реальную угрозу национальной безопасности США.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour
 

Теги: военное сотрудничество, иран, уильям бернс, цру
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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