Радий Хабиров призвал власти Уфы тщательнее убирать город.

Глава Башкирии раскритиковал коммунальщиков Уфы из-за одуванчиков. Об этом Радий Хабиров сообщил коллегам на оперативном совещании местного правительства. По информации от чиновника, следует привести регион в надлежащий вид. на выполнение задания сотрудникам коммунального хозяйства дана одна неделя. За этот период времени они должны избавиться от пыли и разлетающихся семян одуванчиков. Контроль за ситуацией должен взять на себя мэр города Сергей Греков.

У меня крайнее неудовольствие, как осуществляется уборка территории Уфы. Ваш новый руководитель по ЖКХ будет неделю еще работать и будет искать новое место работы. Я его не пущу сюда в здание. Если вы хотите, чтобы он у вас работал, вы встряхните его, пожалуйста. Радий Хабиров, глава Башкирии

Чиновник призвал городские власти перераспределить средства и направить обновленные силы на уборку Уфы. Хабиров рассказал на совещании о том, что в городе стоят брошенные машины, а по улица лежат остатки строительного мусора. Относительно цветения одуванчиков эксперт напомнил, что эти растения являются сильнейшим аллергеном, от которого страдают дети.

Полпредом Башкирии при президенте России назначен высший офицер ФСБ.

Видео: Правительство Республики Башкортостан