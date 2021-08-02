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Глава Башкирии покинул оперативное совещание правительства из-за важного звонка

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Предположительно, ему звонил зампредседателя правительства РФ.

Глава Башкирии Радий Хабиров из-за телефонного звонка покинул оперативное совещание правительства республики. Мероприятие проходило в режиме веб-конференции.

Предположительно, главе региона позвонил зампредседателя российского правительства Марат Хуснуллин. Такой вывод можно сделать из имени и отчества, которые произнес Хабиров в ходе совещания. Во время своего отсутствия он поручил премьер-министру Башкирии Андрею Назарову продолжить мероприятие.

Коллеги, я сейчас отвлекусь на минуточку – у меня звоночек был. Андрей Геннадьевич, продолжайте. Мне сейчас с Маратом Шакирзяновичем надо поговорить.

Радий Хабиров, глава Башкирии

Чуть позже руководитель региона вернулся и продолжил вести совещание. Хабиров подчеркнул, что "оперативка" проходит в веб-режиме по той причине, что он находится в рабочей поездке.

Ранее мы сообщали, что Хабиров передумал расширять в республике ограничения по COVID-19.

Видео: YouTube / Правительство Республики Башкортостан

Теги: башкирия, радий хабиров, телефонный звонок
Категории: Новости России, Лента новостей,

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