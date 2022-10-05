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Гладков поручил представить к наградам раненных при атаке дрона ВСУ медиков

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Глава Белгородской области напомнил о необходимости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил подготовить документы для представления к государственным наградам сотрудников скорой помощи, пострадавших 22 июня 2025 года в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины в Шебекинском округе. Соответствующее заявление чиновник сделал на еженедельном оперативном совещании местной администрации перед коллегами

У меня просьба подготовить документы на государственные награды всех, кто пострадал, обязательно - водителям. Люди рискуют своей жизнью, спасая других. И мы, конечно, должны посмотреть, по возможности, дополнительные условия по реабилитации пострадавших.

Вячеслав Гладков, глава региона

Напомним, что в воскресенье глава российского региона в Telegram-канале сообщил, что в селе Ржевка Шебекинского округа FPV-дрон противника нанес удар по служебной машине скорой помощи. В результате врач, фельдшер и водитель получили минно-взрывные травмы и баротравмы. на оперативном заседании местный министр по здравоохранению Андрей Иконников сообщил о том, что состояние пострадавших сотрудников скорой остается стабильным, без ухудшений. В настоящее время жизни пациентов ничего не угрожает. 

В Белгородской области тепловоз сошел с рельсов из-за подрыва.

Фото и видео: Вконтакте / Вячеслав Гладков

Теги: белгородская область, вячеслав гладков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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