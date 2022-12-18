Гладков подтвердил срабатывание системы ПВО над Белгородом и областью

Один человек погиб в результате инцидента.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил срабатывание системы ПВО над городом и областью. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел днем 18 декабря. По информации СМИ, в небе над Белгородом прозвучало предположительно девять взрывов. Сообщается, что звуки были разной громкости. Гладков сообщил, что находится на месте происшествия.

Позже Гладков сообщил, что один человек погиб в результате инцидента. Он добавил, что ранено восемь человек. Семь из них сейчас находятся в больнице, еще один находится в реанимации

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Град".

Видео: Telegram / РИА Новости