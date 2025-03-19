Гладков назвал обстановку в Краснояружском районе сложной

Глава Белгородской области прокомментировал активизацию обстрелов со стороны ВСУ.

Обстановка на территории Краснояружского района в Белгородской области остается сложной, однако на земле сил противника нет. Соответствующее заявление подписчикам сделал глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-аккаунте. Чиновник ранее упоминал, что Вооруженные силы Украины активизировал обстрелы участка. Администрация упоминала о ранении трех местных жителей. Этот инцидент произошел из-за подрыва служебного автобуса на взрывном устройстве.

Обстановка в Краснояружском районе продолжает оставаться сложной. Министерство обороны, погранслужба, "Барс-Белгород", "Орлан" выполняют поставленные боевые задачи. Продолжаем, главное, заниматься обеспечением безопасности наших жителей - я сейчас говорю о действиях региональной и муниципальной власти. Самое главное: на нашей территории противника нет. Вячеслав Гладков, глава региона

В Белгородской области из-за атак ВСУ один человек погиб и пятеро пострадали.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков