В Белгородской области из-за атак ВСУ один человек погиб и пятеро пострадали

Чиновник рассказал о двух людях, которые все еще госпитализированы после атак ВСУ.

Один человек погиб и еще пятеро пострадали в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины на Белгородскую область за минувшие сутки. В настоящее время один из пациентов находится в тяжелом состоянии,. Соответствующее заявление подписчикам сделал глава региона в своем Telegram-аккаунте. Чиновник отметил, что двое местных жителей продолжают находиться в больнице. Сейчас медицинский персонал делает все для того, чтобы люди как можно быстрее вернулись в свои дома.

Напомним, что вечером 10 марта губернатор через Telegram-канал уведомил подписчиков о том, что армия киевского режима при помощи беспилотника атаковали легковой автомобиль, находившийся на территории поселка Красная Яруга Белгородской области. Из-за этого инцидента было ранено гражданское лицо. Транспортное средство получило некоторые повреждения.

В поселке Красная Яруга беспилотник атаковал автомобиль. Ранен мужчина. Бригада скорой помощи доставляет пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вячеслав Гладков, глава региона

В Белгородской области пострадавшим от обстрелов выделят 2,5 млрд рублей.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков