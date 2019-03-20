Гитарист "Ленинграда" подтвердил распад группы

Летом коллектив отправится в прощальные гастроли.

Гитарист и пресс-секретарь группы "Ленинград" Дмитрий Гугучкин подтвердил заявление Сергея Шнура о прощальном туре коллектива. Об этом сообщает телеканал 360.

Это не просто стихотворение. Это действительно так. Группа „Ленинград" в том виде, в каком она существовала до этого, перестанет существовать

— сказал музыкант

Помимо этого, отвечая на вопрос "Собака.ru", он отметил, что распад группы назревал в течение последних двух лет. Та степень интенсивности, с которой "Ленинград" работал и гастролировал в последнее время, истощил музыкантов. Тем не менее, Гугучкин, также как и Сергей Шнуров, считает, что группа может вновь собраться.

Напомним, что в среду Шнуров в своем Instagram написал стихотворение, в котором сообщил о прощальном туре "Ленинграда". В рамках тура "Ленинград" даст концерты в девяти городах России, последним из которых станет Санкт-Петербург.

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