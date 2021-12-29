Гинзбург назвал самый полезный для легких продукт

Медик оценил важность употребления томатов для человека.

Российский врач Михаил Гинзбург рассказал в эфире телеканала "Россия-1" о том, что томаты способствуют восстановлению дыхательной системы. Сюжет приведен на YouTube-платформе. Доктор медицинских наук в рамках программы "О самом главном"считает помидоры самым полезным для легких человека продуктом. Эксперт раскрыл подробности китайского исследования, в котором принимали участие курильщики. У них фиксировались поражения легких.

Оказалось, что если употреблять хотя бы два помидора в день, то восстановление функций легких значительно ускоряется. Михаил Гинзбург, врач-диетолог

Эксперт подчеркнул, что томаты особенно полезны пожилым людям. Этот продукт защищает организм от возрастной инволюции легких. В старости у человека может возникнуть дыхательная или легочно-сердечная недостаточность, предотвратить эти проблемы поможет включение в рацион питания томатов.

Врачи назвали продукт, предупреждающий развитие инфаркта.

Видео: YouTube / О самом главном