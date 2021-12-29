Гинзбург назвал самый полезный для легких продукт

Российский врач Михаил Гинзбург рассказал в эфире телеканала "Россия-1" о том, что томаты способствуют восстановлению дыхательной системы. Сюжет приведен на YouTube-платформе. Доктор медицинских наук в рамках программы "О самом главном"считает помидоры самым полезным для легких человека продуктом. Эксперт раскрыл подробности китайского исследования, в котором принимали участие курильщики. У них фиксировались поражения легких.
Оказалось, что если употреблять хотя бы два помидора в день, то восстановление функций легких значительно ускоряется.
Михаил Гинзбург, врач-диетолог
Эксперт подчеркнул, что томаты особенно полезны пожилым людям. Этот продукт защищает организм от возрастной инволюции легких. В старости у человека может возникнуть дыхательная или легочно-сердечная недостаточность, предотвратить эти проблемы поможет включение в рацион питания томатов.
Врачи назвали продукт, предупреждающий развитие инфаркта.
Видео: YouTube / О самом главном
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