Видео не для слабонервных: гимнастка сломала обе ноги при приземлении

Это поставило крест на ее будущей спортивной карьере.

На соревнованиях Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) произошло ЧП. Во время своего выступления американская гимнастка Саманта Керио неудачно приземлилась после трюка и сломала обе ноги. Об этом сообщает Mirror Online.

Во время своего выступления девушка сломала не только обе ноги, но и вывихнула колени. Спортсменка представляла Обернский университет штата Алабама. После этого выступления она объявила о завершении спортивной карьеры.

Это выступление было последним для меня как для гимнастки. Саманта Керио

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Фото и видео: Mirror Online