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Видео не для слабонервных: гимнастка сломала обе ноги при приземлении

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Это поставило крест на ее будущей спортивной карьере.

На соревнованиях Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) произошло ЧП. Во время своего выступления американская гимнастка Саманта Керио неудачно приземлилась после трюка и сломала обе ноги. Об этом сообщает Mirror Online.

Во время своего выступления девушка сломала не только обе ноги, но и вывихнула колени. Спортсменка представляла Обернский университет штата Алабама. После этого выступления она объявила о завершении спортивной карьеры.

Это выступление было последним для меня как для гимнастки.

Саманта Керио

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Фото и видео: Mirror Online

Теги: америка, гимнастка, спортсменка
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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