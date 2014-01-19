Гимн Исаакиевского собора впервые прозвучит в День России

Гимн, автором которого стал композитор Алексей Топалов, исполнит Молодёжный хор Исаакиевского собора.

Гимн Исаакиевского собора впервые прозвучит 12 июня. Кроме того, в этот день Исаакиевский собор будет отмечать главный престольный праздник.

Гимн, автором которого стал композитор Алексей Топалов, исполнит Молодёжный хор Исаакиевского собора.

Как отметил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, "будет очень кстати вспомнить одну из главных достопримечательностей города в год празднования 350-летия со дня рождения Петра I".

В октябре 2021 года в Исаакиевском соборе прошло венчание потомка династии Романовых.

Фото: Piter.tv