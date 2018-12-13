В Гидрометцентре рассказали о погоде в России на майские праздники

По-настоящему летняя погода придет только на юг страны, где днем воздух будет прогреваться до 21-26 градусов тепла.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.

Как пишет "Российская газета", 1 мая в Москве будет ясно, столбик термометра днем поднимется до плюс 14-16 градусов. 2 мая ожидаются небольшие дожди, днем плюс 12-14 градусов. С 3 мая начнется потепление до 20 градусов тепла. Такая температура сохранится и днем 4 мая.

В свою очередь в Петербурге 1 мая будет малооблачно, температура составит плюс 10-15 градусов. Со 2 мая начнутся небольшие дожди, которые будут идти всю неделю. Столбик термометра не будет подниматься выше 10 градусов.

В Центральной России первые майские выходные будет достаточно тепло. Воздух прогреется до плюс 17-19 градусов, на северо-западе по ночам будет плюс 1-6 градусов, днем плюс 12-17 градусов.

По-настоящему летняя погода придет только на юг России. Средняя температура воздуха составит до плюс 21-26 градусов. Воздух в Сочи прогреется до плюс 19-24 градусов, а в Ялте до +22 градусов.

Ранее мы писали, что с 1 на 2 мая метро Петербурга будет работать всю ночь.

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