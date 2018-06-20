В среду, 17 апреля, гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом. Об этом сообщает РБК .
Так, по словам научного руководитель Гидрометцентра Романа Вильфанда, лето будет теплым.
По предварительным прогнозам, мы не ожидаем, что будет холодное лето — лето будет около и выше нормы
отметил он
Прогноз на лето был представлен еще в 20-х числах марта, после его немного корректировали. Эксперт заявил, что такие долгосрочные прогнозы носят вероятностный характер.
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Фото:pixabay
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